Bekommt Mark Consuelos Gegenwind aus der eigenen Familie? Der Schauspieler verkörpert in Riverdale den zwielichtigen Geschäftsmann Hiram Lodge, den Vater von Veronica (Camila Mendes, 24). Eigentlich könnte man meinen, dass es für einen Teenager einem Lottogewinn gleichkommt, wenn der eigene Vater in einer so beliebten Serie mitspielt. Die Kinder von Mark beweisen nun allerdings das Gegenteil: Seine drei Kids schämten sich sogar für ihn!

“Meine Kinder halten mich absolut nicht für cool”, sagte Mark in einem Interview mit Esquire. Er und seine Frau Kelly Ripa (48) seien schon immer im Fernsehen zu sehen gewesen. “Deshalb sind sie wirklich total unbeeindruckt davon”, erklärte er weiter. Seine Tochter Lola habe anfangs sogar versucht, gegenüber ihren Freunden zu verheimlichen, dass ihr Vater in “Riverdale” mitspielt, als sie darauf angesprochen wurde. Besonders interessant: Mark und Kellys Erstgeborener, der 21-jährige Michael, tauchte aber selbst in der Netflix-Serie auf! In einer Flashback-Folge spielte er den jungen Hiram.

Egal, was seine Sprösslinge nun tatsächlich von seiner Rolle des On-Screen Anzugträgers nun halten – Mark selbst genieße es, den Bösewicht zu spielen: “Hiram ist so weit von allem entfernt, was ich jemals sein werde.” Er glaube nicht, dass er je eine so böse Rolle gespielt habe: “Und es macht so viel Spaß. Ich habe jahrelang nur die guten Typen gespielt.”

Mark Consuelos und seine Tochter Lola

Mark Consuelos und sein ältester Sohn Michael

Mark Consuelos, Schauspieler

