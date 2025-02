Mark Consuelos wusste sofort, dass Kelly die Richtige ist

Mark Consuelos hat in einem Podcast die Anfänge seiner Liebe zu Kelly Ripa (54) geteilt. In der Folge von SiriusXMs "Let’s Talk Off Camera with Kelly Ripa" erinnerte sich der Schauspieler an den Moment, in dem er in den 90er-Jahren am Set der Serie "All My Children" erkannt habe, dass Kelly die Richtige für ihn sei. Damals, bei ihrem ersten Treffen in einem Proberaum, habe sie große Lockenwickler getragen und Mark mit ihrer humorvollen Art zum Lachen gebracht. Auch, wenn die Chemie sofort gestimmt habe, betonte er, dass er zu diesem Zeitpunkt vor allem auf seine Karriere bedacht gewesen sei. "Ich wollte unbedingt diese Rolle, das war mein Fokus", erklärte er.

Es dauerte jedoch nicht lange, bis sich erste romantische Gefühle entwickelten. Mark erzählte, dass Kelly ihm einmal angeboten habe, gemeinsam Texte zu üben. Als sie dafür die Tür zu ihrer Wohnung im Bademantel geöffnet hatte, habe er nicht schlecht gestaunt. Laut Mark sei das nicht der erste Moment, in dem sie ihm aufgefallen war. Bereits zuvor habe er sie in ihrer Garderobe beobachtet, in perfekt sitzenden Jeans und mit einer Zigarette in der Hand: "Sie sah aus wie eine Pariserin aus einem Editorial." Die beiden waren damals zwar in anderen Beziehungen, doch Marks Bewunderung für Kelly war offensichtlich: Besonders beeindruckt habe ihn ihr Aussehen, insbesondere ihre Augen und Lippen.

Die Liebesgeschichte der beiden Schauspieler entwickelte sich zu einer der erfolgreichsten Partnerschaften in Hollywood. Mark und Kelly sind seit 1996 verheiratet und haben drei Kinder. Ihre Beziehung bezeichneten beide immer wieder als "perfekte Teamarbeit". Das Paar, das mittlerweile auf eine mehr als 25-jährige Ehe zurückblicken kann, lässt seine Fans regelmäßig an den humorvollen und liebevollen Momenten ihrer Partnerschaft teilhaben – sei es durch Interviews oder gemeinsame Auftritte in den sozialen Medien. Gerade für Kelly scheint Humor eine entscheidende Rolle gespielt zu haben, denn Mark sieht sie nicht nur als seine große Liebe, sondern lobt auch immer ihre charmante und witzige Persönlichkeit, die ihn bis heute begeistere.

Instagram / kellyripa Kelly Ripa und Mark Consuelos im Januar 2020

Instagram / instasuelos Kelly Ripa (m) mit ihren Kindern, 2023

