Prinzessin Charlotte (4) wird langsam ein großes (kleines) Mädchen! Am 2. Mai feiert die Tochter von Prinz William (36) und Herzogin Kate (37) ihren vierten Geburtstag. In den vergangenen Jahren und auch bei ihren Geschwistern durften sich die Fans der britischen Königsfamilie anlässlich des Ehrentags stets über ein paar neue Schnappschüsse freuen – so auch jetzt: Zum großen Tag der kleinen Prinzessin veröffentlichte der Kensington Palast gleich drei neue Bilder von Charlotte!

Was für ein bezaubernder Anblick! Auf dem offiziellen Instagram-Account der Royals sind nun drei frische Aufnahmen der Vierjährigen zu bewundern. "Der Herzog und die Herzogin von Cambridge sind sehr erfreut, anlässlich des anstehenden Geburtstags neue Fotos von Prinzessin Charlotte zu präsentieren", heißt es zu den Pics. Während die Vorschülerin auf dem ersten Bildchen in einem Blümchenkleid und Sneaker noch verhalten in die Kamera blickt, scheint sie die Schüchternheit auf den darauf folgenden abgelegt zu haben: Verspielt hält sie zunächst frech grinsend eine Blume in die Linse und blickt daraufhin superselbstbewusst.

Bei diesen entspannten Online-Abzügen dürfte auch klar sein, wer hinter der Kamera stand, in die Charlotte so niedlich grinst: Im zugehörigen Text heißt es nämlich weiter, dass die Schnappschüsse im April in Norfolk gemacht wurden – und zwar von Mama Kate höchstpersönlich.

Instagram / kensingtonroyal Prinzessin Charlotte im April 2019 in Norfolk, England

Instagram / kensingtonroyal Prinzessin Charlotte im April 2019 in Norfolk

Ben Stansall/AFP/Getty Images Prinzessin Charlotte und Herzogin Kate bei der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan

