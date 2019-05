Ganz die Ur-Oma? Prinz Louis (1) ist laut Meinung der Fans seiner Mama Herzogin Kate (37) wie aus dem Gesicht geschnitten. Aber was ist mit Prinzessin Charlotte (4)? Zu ihrem vierten Geburtstag veröffentlichte die Duchess of Cambridge mal wieder zuckersüße Bilder ihrer Tochter. Auf diesen Fotos sind gewisse Ähnlichkeiten mit dem Oberhaupt der britischen Royals zu erkennen. Sieht Charlotte etwas aus wie Queen Elizabeth II. (93) in jungen Jahren?

Die heutige Monarchin hat auf Kinderbildern optische Gemeinsamkeiten mit ihrer Ur-Enkelin: strahlend blaue Augen der gleichen Form, ein süßes Lächeln und auch der Augenbrauenbogen erinnert an Charlotte. Die Tochter von Prinz William (36) und die damalige Prinzessin Elizabeth haben außerdem beide hellbraune Haare.

Ob Mama Kate ihren Wonneproppen absichtlich in ähnliche Farbtöne hüllt? Charlotte und die Queen können offenbar nicht genug von leuchtenden Farben wie Pink und Blau bekommen. Auch florale Prints scheinen bei den Windsor-Ladys hoch im Kurs zu stehen. Wie Kate 2016 dem Magazin People erzählte, habe Charlotte, wie die Königin, ebenfalls eine Liebe zu Pferden entwickelt.

ActionPress Queen Elizabeth II. im Jahr 1933

Instagram / kensingtonroyal Prinzessin Charlotte im April 2019 in Norfolk

ActionPress Prinzessin Margaret und Queen Elizabeth II., 1931

