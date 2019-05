Ihre Familie denkt heute ganz besonders an sie! Prinzessin Charlotte (4) feiert am Donnerstag ihren vierten Geburtstag. Zu ihrem Ehrentag veröffentlichte das britische Königshaus drei neue Fotos von dem Royal-Spross im Netz. Und in den Kommentaren häufen sich die Glückwünsche für die Thronfolgen-Vierte: Auch Charlottes Onkel Harry (34) und ihre Tante Meghan (37) gehören zu den Gratulanten! Dabei gibt es einen Hinweis darauf, dass die Hochschwangere den Kommentar selbst verfasst hat.

"Happy Birthday, Charlotte! Alles Liebe, H und M xo", steht unter dem Bild auf Instagram, auf dem das Geburtstagskind sich verspielt zur Kamera umdreht. Das Kürzel "xo" am Ende der Grußbotschaft bedeutet so viel wie "Küsschen" – eine typisch amerikanische Abschiedsformel. Ein Kuchen- sowie ein Luftballon-Emoji runden den B-Day-Post für Charlotte ab. Ganz ähnlich gratulierten die Bald-Eltern auch schon Prinz Louis (1) zu seinem ersten Geburtstag am 23. April. Auch hier durfte ein "amerikanischer Knutscher" nicht fehlen.

Doch nicht alle Follower sind begeistert von den lieben Worten des Duos. Einige vermissen in ihrem Kommentar Charlottes Titel: "Sie gratulieren ihr und nennen sie nur Charlotte. Wo ist das 'Prinzessin'? Es ist einfach eine Frage des Respekts, sie so zu nennen!", wettert ein User aufgebracht. Wie seht ihr das – hätten Meghan und Harry ihre Nichte in dem Kommentar mit "Prinzessin" anreden sollen? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Prinzessin Charlotte bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank

Instagram / kensingtonroyal Prinz Louis, Anfang April 2019

ActionPress / i-Images via ZUMA Press / Zuma P Herzogin Meghan und Prinz Harry im März 2019

