Wie schnell die Zeit vergeht! Das dachte sich jetzt auch Daniela Katzenberger (32): Die Reality-TV-Bekanntheit konnte kaum glauben, wie groß ihre Tochter Sophia (3) mittlerweile schon geworden ist. Die Kleine feiert im August dieses Jahres bereits ihren vierten Geburtstag und ist der ganze Stolz von Mama und Papa Lucas Cordalis (51). In den sozialen Medien verzückte die Blondine ihre Anhänger jetzt mit einem süßen Throwback-Pic von Sophia.

Mit den Worten "Zeit vergeht wie im Flug" stellte die 32-Jährige jetzt auf ihrem Instagram-Account zwei Bilder ihres kleinen Sonnenscheins gegenüber. Neben einem aktuellen Bild veröffentlichte Daniela auch ein Foto, welches direkt nach der Geburt aufgenommen zu worden scheint und verzückte damit ihre über eine Millionen Abonnenten.

Die Follower des TV-Stars zeigten sich über diesen bildlichen Trip in die Vergangenheit sichtlich gerührt. So kommentierte ein begeisterter Fan die beiden Fotos mit den Worten: "Ich habe geheult. Soooo schön." Hättet ihr gedacht, dass Sophia in diesem Jahr schon vier Jahre alt wird? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenbeger mit ihrer Tochter Sophia

Getty Images Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis im November 2017

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im April 2019 auf Mallorca

