Da kommt aber jemand ganz eindeutig nach seiner Mama! Im zarten Alter von gerade einmal drei Jahren hat es das Töchterchen von Daniela Katzenberger (32) und Lucas Cordalis (51) schon faustdick hinter den Ohren – zumindest, was Beauty und Fashion betrifft. Wie die Kultblondine und Reality-Darstellerin bekundet auch ihr Spross Sophia Cordalis (3) bereits großes Interesse an Schminke, Schuhen und Co. – damit ähnelt sie nicht nur ihrer Mutter, sondern auch der Fashion-Ikone schlechthin: Sex and the City-Charakter Carrie Bradshaw.

Kaum jemand besitzt so viele Paar schicke Treter wie die Protagonistin aus der Kultserie, die jahrelang von Schauspielerin Sarah Jessica Parker (53) verkörpert wurde – nicht einmal die Katze. Ihre Tochter hingegen vielleicht schon irgendwann. Auf Instagram veröffentlichte die Pfälzerin einen Schnappschuss, auf dem ihr Mini-Me mit farbenfrohen Latschen an den Füßen hingebungsvoll zwei Paar Pumps und ein Paar Ballerinas nebeneinander reiht. "Meine kleine Carrie Bradshaw", lautete Danis einziger Kommentar dazu.

Was sie davon halten soll, dass ihre kleine Prinzessin so nach ihr zu kommen scheint – darüber ist sich Dani offenbar selbst nicht ganz schlüssig. "Es ist schon sehr erschreckend. Also manchmal weiß ich gar nicht, ob ich das so gut finde, dass sie mir alles nachmacht, mit Schminke und Lippenstift und so weiter", verriet sie vor wenigen Wochen im Interview mit Promiflash. Von anderen Müttern wisse sie jedoch, dass das in dem Alter bei Mädchen ganz normal sei.

