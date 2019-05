Oliver Pochers (41) Fans dürfen sich am kommenden Freitag wieder auf eine ultrawitzige Showeinlage freuen! Der deutsche Comedian sorgte mit seinen Tanz-Einlagen bei Let's Dance in den vergangenen Wochen immer für große Lacher: Mal rockt er im Freddie Mercury (✝45)-Kostüm mit Fake-Brusthaar über die Bühne, zuvor zeigte er sich leicht bekleidet als blonde Britney Spears (37). Und auch für die sechste Folge hat sich der 41-Jährige so einiges einfallen lassen, wie er jetzt anteaserte!

Auf Instagram gab der Moderator seiner Community einen Sneak Peek von der kommenden Show und verriet bereits, zu welchem Song er performen wird: "Morgen wird 'Relight My Fire' von Take That im ChaChaCha zerstört! Endlich Boygroup-Feeling bei 'Let's Dance'." Und genau dieses Gefühl will der Schauspieler auch aufs Parkett bringen – und verwandelt sich dafür in eines der Take That-Bandmitglieder! Mit hellblonder Aufklebe-Perücke erinnert Oli an eine Mischung aus Gary Barlow (48) und Mark Owen (47) aus den 90ern.

Neben seiner coolen Mischung aus Maskerade und guten Tanz-Skills, begeistert Oli seine Fans aber auch besonders mit seinen witzigen Aussagen. Viele Twitter-User wünschten sich den Dreifach-Vater daher nach der vergangenen Show als neuen Moderator von "Let's Dance".

Getty Images Oliver Pocher bei "Let's Dance" 2019

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Gary Barlow, Mark Owen, Jason Orange und Howard Donald von Take That

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher als Freddie Mercury bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de