Eigentlich ist Heidi Klum (45) nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen. In diesem Jahr steht die Modelmama zum 14. Mal für eine Staffel von Germany's next Topmodel vor der Kamera – Erfahrung hat sie damit reichlich. Trotzdem können ihre Kandidatinnen sie anscheinend noch immer überraschen. Der beste Beweis: In der neuen Folge kann die vierfache Mutter das Verhalten ihrer Mädchen kaum fassen!

Am Donnerstag haben die Nachwuchs-Models eine ganz besondere Aufgabe: Sie müssen mit drei Drag Queens eine Performance einstudieren und diese dann vor Heidi und Gastjuror Bill Kaulitz (29) präsentieren. Von dem Ergebnis scheint die Jury-Chefin aber alles andere als begeistert, wie ein ProSieben-Teaser andeutet. "Ihr konntet noch nicht mal alle den Text singen", beschwert sich Heidi.

Als Kandidatin Tatjana ihr daraufhin erklärt, dass sie gar nicht gewusst hätten, dass das Singen zur Challenge zählt, ist die GNTM-Ikone komplett perplex: "Also, ihr spinnt ja wohl echt. Was sind denn das für blöde Ausreden? Da verstehe ich nicht, warum ihr eure Hausaufgaben nicht macht." Und Tatjana? Die Leipzigerin hat am Ende ein schlechtes Gefühl: "Ja, unsere Stimmung ist gerade wirklich am absoluten Tiefpunkt."

