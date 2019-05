Da gehen die Emotionen plötzlich mit Vanessa durch! Die Kandidatin der diesjährigen Germany's next Topmodel-Staffel ist dafür bekannt, dass sie in der Show eigentlich nichts herausfordern kann. Das betonte sie selbst bisher schon des Öfteren. In Folge 13 scheint das Model jetzt aber doch an seine Grenzen zu kommen – und genau das bringt Vanessa vor laufender Kamera aus der Fassung: Sie hält ihren Mittelfinger vor die Linse!

In einem Teaser von ProSieben erhalten Zuschauer schon jetzt erste Einblicke in die Geschehnisse vom Donnerstagabend. Die Challenge der Woche: Mit drei Dragqueens müssen die Mädels aufwendige Choreografien einstudieren. Für alles andere bleibt da kaum Zeit, findet wohl Vanessa und ist dementsprechend sauer, als die Kandidatinnen auch noch ein Casting besuchen sollen. In Richtung der Kamera empört sich die 22-Jährige: "Und geil, wann dürfen wir unsere Choreo noch mal einstudieren? Nee, ich bin echt sauer, gell? Hier!" Um das noch zu bekräftigen, zeigt sie ihren Mittelfinger.

Auch Momente später scheint sich die Schönheit mit den polnischen Wurzeln nicht so richtig beruhigen zu wollen. "Das Problem ist auch, wann sollen wir es denn so üben können? Es geht nicht", macht sie ihrem Ärger an die anderen Models gerichtet Luft. Vanessas Resümee: "Wir schaffen das niemals!"

