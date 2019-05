Heidi Klum (45) nimmt einfach kein Blatt vor den Mund! Während sich vergangene Woche in ihrer Model-Show Germany's next Topmodel alles um eine Schaumparty mit Gastjurorin Paris Hilton (38) drehte, mischen in der 13. Folge kunterbunte Dragqueens die Laufsteg-Anwärterinnen auf. "Es wird laut, wild und vor allem eins: bunt", teaserte Heidi die heutige Sendung an. In Zweier-Teams mussten ihre Schützlinge Choreografien mit den Drags einstudieren und zum Besten geben: Von den Playback-Fähigkeiten ihrer Girls war die Liebste von Tom Kaulitz (29) allerdings alles andere als angetan.

Ob Cher (72), Lady Gaga (33), Britney Spears (37) oder Aretha Franklin (✝76) – keine der vorgetragenen Darbietungen konnten Heidi und ihren heutigen Mitentscheider Bill Kaulitz (29) so richtig vom Hocker reißen. "Ich verstehe nicht, warum die das alle mit der Lip-Sync nicht hinbekommen", wunderte sie sich nach dem Cher-Auftritt von Tatjana und Cäcilia. "Das macht man doch vorm Spiegel", zeigte sich auch der Tokio Hotel-Frontmann überrascht. Die Model-Mama meint den Grund dafür aber zu kennen. "Ich glaube, das ist, weil die alle so schlecht Englisch sprechen", stichelte sie mit einem Lächeln gegen Tatjana und Cacilia.

"So kurz vor dem Finale erwarte ich einfach mehr", lautete ihre Standpauke an die jungen Ladys im Anschluss. "Ihr konntet nicht einmal alle den Text singen", lauteten ihre entrüsteten Worte weiter. Von der Leistung von Tatjana und Co. war Heidi also sichtlich enttäuscht.

