Bei Pietro Lombardi (26) läuft es gerade so richtig rund! Seit seinem Sieg bei Deutschland sucht den Superstar vor acht Jahren kann der gebürtige Karlsruher einen Erfolg nach dem anderen verbuchen – sowohl als Musiker als auch als Mitglied der DSDS-Jury. Aber vor seiner Erfolgswelle lief bei Pietro nicht immer alles wie am Schnürchen. Und offenbar sitzen Pietro diese schwierigen Zeiten auch heute noch im Nacken!

Im Gespräch mit RTL zeigte sich der sonst so fröhliche Pietro von seiner nachdenklichen Seite. Dabei offenbarte er: "Mein Leben ist eine komplette Achterbahn." So habe es vor seinem Erfolg auch Phasen gegeben, in denen es dem Musiker finanziell sehr schlecht gegangen sei. Und diese Zeit prägt den 26-Jährigen offenbar noch heute: "Diese Existenzängste habe ich heute sogar noch", gestand der Musiker nämlich.

Ob Pietro seine schwierige Vergangenheit am liebsten vergessen würde? Offenbar keineswegs: "Ob positiv oder negativ: Das ist irgendwie alles Teil meiner Geschichte", stellte Pietro im weiteren Verlauf des Interviews klar und fügte hinzu: "Wenn das nicht alles so passiert wäre, wie es passiert ist, dann wäre ich heute nicht hier."

Getty Images Pietro Lombardi im April 2019 bei "Deutschland sucht den Superstar"

Getty Images Pietro Lombardi im August 2018 in Soltau

Getty Images Pietro Lombardi im April 2019 in Köln

