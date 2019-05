Auf Kim Kardashians (38) Social-Media-Profil gibt es regelmäßig eine gute Portion Freizügigkeit zu sehen. Die Reality-Queen ist Profi in Sachen Sexyness und präsentiert ihre Kurven stets leicht bekleidet – eigentlich ganz zur Freude ihrer Fans. Doch bei einem neuen heißen Schnappschuss der Brünetten scheiden sich die Geister. Darauf posiert die Ehefrau von Kanye West (41) in einem ziemlich knappen Outfit bei einem Elefanten-Ausflug.

Kims Nackt-Offensive machte auch auf Bali keinen Halt. Im vergangenen Jahr verbrachte sie dort ihren Familienurlaub und besuchte unter anderem ein Tierheim für Elefanten. Auf Instagram schwelgte sie in Erinnerungen und veröffentlichte ein Foto mit einem der Dickhäuter des Resorts. Darauf setzte sie sich mit einem tief ausgeschnittenen Bikini-Oberteil und einem Rock mit hohem Beinschlitz in Szene. Ob ein XXL-Dekolleté angemessen für den Besuch eines Tierheims ist? Darüber lässt sich streiten. Vielmehr verärgert ihre Follower allerdings, dass Kim überhaupt diesen Ort besucht hatte. Es hagelte Kritik, dass es sich hierbei um Tierquälerei handele.

Bereits im vergangenen Jahr verteidigte Kim ihren Besuch und betonte, dass man dort Elefanten aus Sumatra rettet, die ansonsten aussterben würden. Die Diskussion ist bis jetzt nicht verstummt. Ein Tierheim aus Kalifornien schrieb der Influencerin: "Das ist kein Tierheim! In Tierheimen werden Elefanten nicht geritten und bitte schau dir die rechte Hand des Mannes an. Er drückt ganz deutlich etwas in den Kopf des Elefanten, damit er für deine Ignoranz stillsteht."

