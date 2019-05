Nächste Woche wird es ernst für Caro und Sarah! Nachdem die Girls in der 13. Folge von Germany's next Topmodel weder beim Shooting in zehn Meter Höhe noch bei ihrer Performance mit einer Drag Queen so richtig überzeugt hatten, schickte Heidi Klum (45) die beiden Model-Anwärterinnen trotzdem eine Runde weiter. In der kommenden Episode müssen sie jedoch im Shoot-Out gegeneinander antreten. Ex-GNTM-Kandidatin Lynn Petertonkoker kann die Entscheidung der Model-Mama absolut nicht nachvollziehen!

Die Halbfinalistin von 2017 äußerte sich kurz nach der Entscheidung am Donnerstagabend in ihrer Instagram-Story zu Heidis Meinung. "Die beiden sollen die Schlechtesten gewesen sein? Die waren beim Shooting mega und die Performance war auch mega", nahm sie Caro und Sarah in Schutz.

Das bevorstehende Shoot-Out wird das erste in diesem Jahr sein – in der Staffel vor zwei Jahren, an der Lynn teilgenommen hatte, wurde das Prinzip eingeführt. Die Kandidatin, die im direkten Vergleich mit ihrer Konkurrentin schwächer ist, fliegt sofort raus. Seid ihr mit Heidis Vorgehensweise einverstanden? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / lynnveronica Lynn Petertonkoker, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / caro_kr_ Caro, GNTM-Kandidatin 2019

Instagram / sarahalmoril Sarah Almoril, GNTM-Kandidatin 2019

