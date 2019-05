Bei Germany's next Topmodel kommt es nächste Woche zu einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen! In Folge 14 müssen die Anwärterinnen auf den Siegertitel nicht nur einen eigens kreierten Look auf dem Catwalk präsentieren und mit ganz viel Glitzer und Glamour Gastjurorin Naomi Campbell (48) überzeugen – auch kommt es zwischen zwei der Girls zum Stechen: Caroline und Sarah sind vom ersten Shoot-Out der diesjährigen Staffel betroffen! Doch welches der beiden Mädchens macht das Rennen?

Kandidatin Simone hat eine ganz klare Favoritin. "Ich hoffe, dass es Sarah macht. Bei ihr sitzt jeder Shoot. Aber beide haben es echt verdient", verriet sie gegenüber ProSieben. Sie glaubt auch zu wissen, warum es ausgerechnet die beiden getroffen hat. "Caro und Sarah sehen sich extrem ähnlich und werden oft miteinander verglichen", fügte sie hinzu. Laut der anderen Kandidatinnen stehe es Caro am wenigsten zu, die Show zu gewinnen. Der Grund: Während ihre Konkurrentin bereits zwei Kunden von sich überzeugen konnte, ging Caro bislang leer aus.

Caro zeigt sich allerdings kämpferisch. "Vielleicht verstehen alle, dass ich nicht die graue Maus bin. Es kommt jetzt so alles raus", meinte sie. Welche der beiden Beautys hat eurer Meinung nach die Nase vorn? Stimmt ab!

