Wenn da mal nicht ein weiteres TV-Highlight im Sommer auf Trash-Fans wartet! Wie Promiflash aus Insider-Kreisen erfahren hat, zieht Schlagerstar Michael Wendler (46) nach seiner Trennung von Claudia Norberg mit seiner neuen Flamme Laura ins Sommerhaus der Stars. Seine Ex hat zwar noch keinen neuen Partner an der Angel – dafür aber wohl ein neues TV-Projekt an Land gezogen: Die Blondine soll in den Promi Big Brother-Container ziehen!

Über Claudias angebliche Reality-TV-Präsenz will Bild Bescheid wissen – der Sender konnte den Einzug der Mutter einer Tochter jedoch noch nicht bestätigen oder dementieren. Für gehörig Einschaltquoten würde Claudias Teilnahme aber allemal sorgen. Schließlich dominierte das Trennungs-Drama um den Wendler, mit dem sie fast 30 Jahre eine Beziehung geführt hatte, die Medienlandschaft. Die Fans dürften also ganz scharf auf intime Details und Einblicke der 48-Jährigen sein.

Ein genauer "Promi Big Brother"-Ausstrahlungstermin steht bislang noch nicht fest – Mitte des Jahres sollen aber die vierzehntägigen Dreharbeiten stattfinden. Würdet ihr euch über Claudia im TV-Knast freuen? Stimmt in der Umfrage ab!

