Schock-Moment für Hayden Panettiere (29)! Eigentlich schwebt die "Nashville"-Beauty seit über einem halben Jahr wieder auf Wolke sieben: In Hottie Brian Hickerson hat die Blondine ihre neue Liebe gefunden. Die beiden zeigen sich in der Öffentlichkeit regelmäßig verturtelt und total verknallt. Mit diesem Zwischenfall hätten die Fans des Paares daher wohl nicht gerechnet: Brian wurde übergriffig, verletzte Hayden – und musste dafür hinter Gitter!

Das Szenario spielte sich laut dem Magazin TMZ am Mittwoch ab. Nachdem das Paar eine Bar in Hollywood verließ, soll ein lautstarker Streit zwischen ihnen ausgebrochen sein – Brian soll daraufhin die Hand gegen Hayden erhoben haben. Die Polizei, die anschließend einschritt, soll mehrere Blutergüsse am Körper der 29-Jährigen festgestellt haben, wie das Blatt erfahren haben will. Nach dem Kampf sei Brian von den Beamten wegen häuslicher Gewalt unter Arrest gestellt worden. Gegen eine Kaution von 50.000 US-Dollar konnte er am Donnerstag die Zelle jedoch vorerst wieder verlassen.

Wie TMZ weiter erfahren haben will, soll Brian schon öfter gewalttätig geworden sein – zuletzt geriet er mit seinem Vater aneinander und soll ihn mit einer Flasche durchs Haus gejagt haben. Auch die Freunde von Hayden haben die Mutter einer Tochter bereits vor ihrem Partner gewarnt.

PGpg7/©2013 RAMEY PHOTO/ MEGA Hayden Panettiere, Schauspielerin

Splash News Hayden Panettiere und Brian Hickerson in Florida

Getty Images Hayden Panettiere, Schauspielerin

