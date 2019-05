Sie ist wieder im absoluten Baby-Glück: Schauspielerin Keira Knightley (34) war im Mai 2015 zum ersten Mal Mutter geworden. Zusammen mit ihrem Ehemann James Righton (35) hatte die Fluch der Karibik-Beauty ihre kleine Tochter Edie auf der Welt willkommen geheißen. Nun vergrößert das Paar erneut seine Familie und kann sich über Nachwuchs freuen: Erst vor Kurzem präsentierte sich Keira mit einem deutlichen Baby-Bauch!

Wie Aufnahmen, die People vorliegen, jetzt eindeutig zeigen, befindet sich der Leinwand-Star wieder in anderen Umständen. Zusammen mit ihrem Mann schlenderte die 34-Jährige am Donnerstagabend zu einer Cocktail-Party von Chanel in Paris. Freudestrahlend und super-entspannt ging das Paar an den wartenden Fotografen vorbei – absoluter Hingucker: der bereits deutlich sichtbare Schwanger-Bauch!

Erst vor Kurzem sprach die Hollywood-Schönheit offen übers Mamasein und darüber, dass Frauen manchmal zu wenig Anerkennung bekommen würden für ihren Job als Mutter. "Das heißt nicht, dass ich mein Kind nicht liebe. Sondern dass ich zugebe, dass mir der Schlafentzug, die hormonellen Veränderungen, die Veränderung der Beziehung zu meinem Partner das Gefühl geben, täglich zu versagen", erklärte Keira ihren Standpunkt offen gegenüber Balance.

Getty Images James Righton und Keira Knightley im September 2018

Getty Images Keira Knightley bei der Premiere von "Colette"

Getty Images Keira Knightley bei der Premiere von "Der Nussknacker und die vier Reiche", November 2018

