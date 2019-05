Endlich zeigt Keira Knightley (34) der Welt ihre wachsende Babykugel! Als die Schauspielerin am Donnerstagabend zu einer Chanel-Party erschien, sorgte sie für eine süße Überraschung: Nachdem ihre Tochter Edie im Mai 2015 zur Welt gekommen war und damit nun fast vier Jahre alt ist, freut sich die Fluch der Karibik-Darstellerin nun auf ihr zweites Kind. Am Tag nach der Schwanger-Enthüllung schwebte Keira geblümt zu einer weiteren Fashion-Veranstaltung.

Auch wenn sich die 34-Jährige noch nicht zu ihrer zweiten Schwangerschaft geäußert hat, sprechen diese Bilder Bände! Während ihr erster Auftritt mit Babybauch noch eher als ein Vorbeihuschen an den Fotografen ablief, nahmen sich die Hollywood-Beauty und ihr Gatte am Freitag richtig Zeit fürs Blitzlichtgewitter: Lächelnd posierte die 34-Jährige neben James Righton (35) für die Fotografen und strahlte dabei in einem schwarzen Kleid mit großen Blüten. Auch ihrem Mann war die Freude über den Nachwuchs anzusehen.

Die Britin wird wohl auch in den kommenden Wochen und Monaten noch weiter Termine bestreiten: Keira ist es wichtig, auch als Mutter volle Power für ihren Job zu geben – und ist froh, das dank Hilfe bei der Kinderbetreuung auch leisten zu können. "Meine eigene Mama hat immer gearbeitet, als ich noch klein war. Ich bin überzeugt, ein großer Teil meines Selbstwertgefühls kommt daher, dass ich so stolz darauf gewesen bin, dass sie gearbeitet und Moral bewiesen hat", erklärte sie in einem Interview mit Harper's Bazaar.

Getty Images Keira Knightley, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Keira Knightley im Mai 2019 in Paris

Anzeige

KCS Presse / MEGA Keira Knightley in Paris

Anzeige

Wie gefällt euch Keiras Look? Ein schönes Outfit! Nicht mein Fall! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de