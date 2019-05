Ulrike Frank (50) ist hin und weg von ihrer Let's Dance Zeit! Die Schauspielerin fegt heute Abend wieder mit ihrem Tanzpartner Robert Beitsch (27) übers Parkett – in der sechsten Folge unter dem Motto "Lovesongs". In den vergangenen Episoden standen bei der GZSZ-Darstellerin aber nicht nur die zahlreichen Jury-Zähler und Anrufer-Stimmen im Vordergrund – Ulrike genießt einfach die sportliche Herausforderung mit ihrem neu gewonnenen guten Freund. Im Promiflash-Interview kam die 50-Jährige gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus!

"'Let's Dance' ist für mich wirklich so ein großes Glück, ich habe mir schon so lange gewünscht, da mitzumachen, und freue mich jetzt einfach wahnsinnig, dass es geklappt hat", offenbarte die Brünette strahlend bei der Preview zur GZSZ-Jubiläumsfolge. Jede Woche habe Ulrike die Chance, sich weiterzuentwickeln und sich in neuen Tänzen emotional auszutoben. Besonders ihr Profi-Tänzer gibt ihr dabei Halt: "Mit Robert ist es einfach ein Riesenglück [...], er ist immer an meiner Seite, nicht nur tänzerisch, sondern auch menschlich verstehen wir uns einfach großartig, dass mir das sehr, sehr guttut und deswegen kann ich das in vollen Zügen genießen."

Für ihre Chance, bei "Let's Dance" um den Sieg zu kämpfen, hat Ulrike eine größere Job-Pause einlegen dürfen, wofür sie zudem sehr dankbar ist: "Es war eben auch von GZSZ von der Produktion ganz toll, dass sie mir das ermöglicht haben, dass sie mich so lange rausgelassen haben, ich mache ja gerade Pause", verriet sie Promiflash weiter.

Getty Images Ulrike Frank, GZSZ-Star

Anzeige

Getty Images Ulrike Frank und Robert Beitsch bei "Let's Dance"

Anzeige

Christian Augustin/Getty Images Schauspielerin Ulrike Frank bei Movie Meets Media

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de