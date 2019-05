Scarlett Gartmann (25) schwebt gerade im siebten Mama-Himmel! Erst vor wenigen Wochen hatte das lange Warten für das Model nämlich endlich ein Ende: Die Laufsteg-Schönheit und ihr Partner, Profi-Kicker Marco Reus (29), durften ihr kleines Mädchen auf der Welt begrüßen. Die Mini-Prinzessin bekommen Scarletts Follower im Netz zwar nicht zu Gesicht, dafür postet die Blondine immer wieder Strahle-Pics, die zum Ausdruck bringen, wie vernarrt sie in den winzigen Wurm ist – und so wie es jetzt ist, könnte es laut Scarlett am liebsten für immer sein.

Auf Instagram postete die 25-Jährige nun einen Schnappschuss, auf dem sie mit Pferdeschwanz auf einer Wiese am Waldrand steht und in die Sonne lächelt – ganz nah an ihrem Herzen hält sie ihr Mädchen. "Babytragezeit", lauten ihre Worte dazu. "Wenn sie nur für immer so klein bleiben könnte", schwärmt die Neu-Mutter weiter.

Die Fans der Beauty, die selbst auch bereits Mütter sind, können Scarletts Wunsch danach die Zeit anzuhalten voll und ganz nachvollziehen. "Man kann sie nicht stoppen, aber man kann sie in vollen Zügen genießen", schreibt eine Userin der Foto- und Videoplattform. "So habe ich auch immer gedacht. Aber dann sagt sie 'Mama' und gibt Küsschen. Freu dich darauf", riet ihr eine weitere.

Instagram / scarlettgartmann Scarlett Gartmann trägt ihr Baby ganz nah an sich

Anzeige

Instagram / marcinho11 Scarlett Gartmann und Marco Reus

Anzeige

Getty Images Marco Reus, deutscher Fußballspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de