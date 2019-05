Kim Kardashian (38) beweist immer wieder: Sie ist eine absolute Fashion-Expertin. Die Liebe für auffällige Looks und extravagantes Styling scheint auch ihre Tochter North West (5) geerbt zu haben. Immer wieder zeigt sich die gerade einmal Fünfjährige mit buntem Make-up oder hochhackigen Schuhen. Die aktuelle Outfitwahl der Mini-Fashionista bringt die Follower ihrer berühmten Mutter jetzt allerdings wieder dazu, auf die Barrikaden zu gehen: Kim erntete einen waschechten Shitstorm!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Reality-Queen einen Schnappschuss von ihrem Töchterchen, das sie mit großen Ohrringen, einem dazu passenden Armband und einem bauchfreien Schlangen-Print-Shirt zeigt. Dazu kombinierte sie Shorts. “Ich hätte nicht gedacht, dass die Liebe meiner Tochter für meine Klamotten und meinen Schmuck so früh kommen würde”, zeigte sich selbst die bald vierfache Mutter überrascht. Obwohl sie ihre Tochter so vorgefunden habe, als sie von der Arbeit zurückgekommen sei, schlug Kim ein Shitstorm entgegen. “Diese Fünfjährige trägt meine gesamten College-Gebühren”, “Das ist viel zu erwachsen” oder “Es ist normal, dass ein kleines Mädchen in Heels, Make-up und solchen Klamotten spielt. Aber sie tragen? Als echtes Outfit? Einfach nein”, urteilten drei Kritiker.

Aber nicht alle Follower schossen gegen die 38-Jährige – sie freuten sich stattdessen, wie ähnlich sich die beiden seien. “Wie die Mutter, so die Tochter” oder “Dieses Kind ist einfach alles. Ich freue mich darauf, die erwachsene Version von ihr zu sehen. Jetzt schon einflussreich”, feierten zwei Fans Norths Händchen für Mode.

Instagram / kimkardashian North West, Tochter von Kim Kardashian und Kanye West

Instagram / kimkardashian North West und mit ihrer Mama Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Tochter North West

