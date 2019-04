Tritt North West (5) in Mama Kim Kardashians (38) Fußstapfen? Der älteste Sprössling der Reality-TV-Beauty hat bereits einen eigenen Style entwickelt – und das Mädchen liebt es, in süßen Designerteilchen zu den Play-Dates mit ihren Freunden zu erscheinen. Doch insbesondere am Kleiderschrank ihrer Mutter, der überquillt vor teuren Klamotten, holt sich die Brünette neue Inspirationen – oder stibitzt auch schon mal schicke Teile! Aktuell trug die Fünfjährige die 775-US-Dollar-Stiefel von Mama Kim spazieren!

Auf Instagram veröffentlichte die 38-Jährige eine Bilderserie ihrer ältesten Tochter und erklärt: "Also, Miss North hat sich selbst angezogen und gedacht, sie wäre bereit für den Tag – bis ich ihr erklärt habe, dass sie meine Stiefel nicht tragen kann." Auf den Pics sieht man North übertrieben freudig durch das Wohnzimmer stapfen – ob sie sich über ihr extravagantes Outfit gefreut hat? Zu ihrem pinkfarbenen Kleid im Schlangenprint trägt sie ebenso pinkfarbene Schlangen-Boots mit Pfennigabsatz ihrer Mom. Das letzte Bild ist dabei besonders ausdrucksstark: Es zeigt die verzweifelte North – scheinbar hat ihr Kim in diesem Moment erklärt, sie müsse die Stiefel ausziehen. Wie PageSix berichtet, handelt es sich bei den Schuhen übrigens um 775 US-Dollar teure Yeezy Boots, die noch nicht mal auf dem Markt sind.

Kims Follower scheinen die kleine Fashionista ziemlich witzig zu finden und kommentieren, wie süß North in ihrer Liebe zu den Stiefeln sei – dennoch sind sie derselben Meinung wie die 37-Jährige: Solche Schuhe sind nichts für kleine Mädchen.

Instagram / kimkardashian North West, Tochter von Kim Kardashian

Anzeige

Instagram / kimkardashian North West, Tochter von Kim Kardashian

Anzeige

Instagram / kimkardashian North West mit Mama Kim Kardashian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de