Führen Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) etwa alle an der Nase herum? Seit knapp einer Woche sind die Fans des britischen Königshauses in Aufruhr, nachdem ein Krankenwagen vor dem Zuhause der Royals gesichtet worden war – in den Augen vieler Beobachter, ein eindeutiges Zeichen dafür, dass das gemeinsame Kind der Turteltauben mittlerweile längst auf der Welt sein muss. Während sich die Eheleute noch bedeckt halten, ist ein britischer Wettanbieter inzwischen ganz sicher: Meghan und Harry sind bereits Eltern geworden!

Wie ein Pressesprecher des Wettbüros Paddy Power gegenüber Daily Mail erklärte, habe das Unternehmen seit Donnerstag keine Einsätze bezüglich des Geburtsdatums mehr angenommen, nachdem die Wetten vor Kurzem in die Höhe geschossen waren: "Das hat uns gezeigt, das jemand etwas wissen muss – und das Baby vielleicht schon geboren wurde!", schilderte der Vertreter. Doch hat die Firma mit dieser Spekulation tatsächlich Recht? Ertönt im Frogmore Cottage bereits das Geschrei von Baby Sussex?

Nach Meghans letzter Auskunft zum errechneten Geburtstermin könnte an der Vermutung durchaus etwas dran sein: Die ehemalige Schauspielerin hatte zuletzt betont, ihr Entbindungstermin liege zwischen Ende April und Anfang Mai. Was glaubt ihr: Ist der Sprössling von Harry und Meghan bereits da? Stimmt unten ab.

Getty Images Herzogin Meghan, Ehefrau von Prinz Harry

Getty Images Wettbüro der Kette Paddy Power in London

UPPA/face to face Prinz Harry und Herzogin Meghan im November 2017

