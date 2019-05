Kommt der royale Baby-Marathon jetzt endlich zum Ende? Gespannt warten die Fans von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) darauf, dass der erste gemeinsame Spross des Paares das Licht der Welt erblickt. Eigentlich wurde der Geburtstermin bereits Ende April vermutet, doch Baby Sussex scheint es noch nicht so eilig zu haben. Diese Vermutung untermauerte zuletzt auch der werdende Papa, als er vor einigen Tagen eine Reise am 8. und 9. Mai in den Niederlanden ankündigte. Doch ein Teil des Trips wurde jetzt kurzfristig abgesagt!

Eigentlich sollte der Rotschopf am Mittwoch kommender Woche einen ersten Termin in Amsterdam wahrnehmen und anschließend am Donnerstag in Den Haag die Invictus Games 2020 einläuten. Doch ganz wie geplant wird Harry die Reise nicht antreten – sein Besuch an Tag eins in Amsterdam wurde jetzt gecancelt! Hierfür soll jedoch keinesfalls die Ankunft des Mini-Blaublüters verantwortlich sein, wie ein Sprecher des Palastes in einem Statement gegenüber DailyMail offenbarte: "Aufgrund der logistischen Planung der Presse, die Besuche und Einsätze der royalen Familie begleitet, haben wir uns dazu entschieden, den geplanten Besuch des Herzogs von Sussex am Mittwoch, den 8. Mai 2019, zu verschieben." Am darauffolgenden Tag werde Harry aber wie geplant in Den Haag auftreten.

Auch nach der Geburt des Sprösslings stellen die baldigen Neu-Eltern das Reisen nicht ein. Tatsächlich soll die erste Tour zu dritt schon jetzt feststehen: Demnach wollen der Herzog und die Herzogin von Sussex mit ihrem Wonneproppen im Herbst nach Afrika fliegen.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Februar 2019

Getty Images Prinz Harry im April 2019 in Dagenham

