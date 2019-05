Elton John (72) ist nicht nur einer der größten Stars der Musikgeschichte, er gehört wohl auch zu den am besten vernetzten Sängern weltweit. Der Brite hat auch ausgezeichnete Verbindungen ins britische Königshaus – schließlich wurde er bereits von Queen Elizabeth II. (93) in den britischen Adelsstand erhoben. Als Sir Elton vergangenes Jahr bei der Hochzeit von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) singen durfte, übertraf er damit dennoch jeden anderen Popstar im Showbiz. Jetzt sprach die Ikone erstmals über den besonderen Tag.

In einem Interview mit der britischen Sun gab der 72-Jährige Einblicke in die royale Zeremonie mit Star-Gästeliste. "Es war eine sehr zwanglose Hochzeit. Und es hat Spaß gemacht. Die Hochzeitsgäste waren ein tolles Publikum, also habe ich einen weiteren Song gesungen", erinnerte sich Elton. Eigentlich sei er nur für drei Songs gebucht gewesen, doch dann stimmte er kurzerhand noch einen vierten Titel an. "Ich habe zusätzlich noch 'Can You Feel The Love Tonight' gespielt", erzählte er in dem Gespräch.

Den Auftritt zur Royal-Wedding habe übrigens sein Ehemann für ihn vereinbart und organisiert. Weil Elton selbst kein Handy besitzt, soll stattdessen David (56) mit Harry und Meghan in Kontakt gewesen sein. Der Weltstar und David sind seit 2014 offiziell verheiratet und Eltern der beiden Jungen Zachary (8) und Elijah (6). David schreibe noch immer mit den werdenden Eltern und sei sich sicher, dass Baby Sussex jede Sekunde kommen könnte.

Ben Birchall - WPA Pool/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan vor dem Windsor Castle

Anzeige

Ian West- WPA Pool/Getty Images David Furnish und Elton John bei der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige

Brian Lawless - WPA Pool/Getty Images Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit im Mai 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de