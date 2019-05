Gibt Elton John (72) hier den entscheidenden Hinweis auf Baby Sussex' Ankunft? Seit Tagen fiebern die Royal-Fans auf die Geburt von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harrys (34) erstem Nachwuchs hin. Die Gerüchte, das Kind sei schon längst zur Welt gekommen, halten sich trotz Dementi hartnäckig – doch offenbar ist der Sprössling wirklich noch nicht da. Dabei könnte es jeden Moment so weit sein, weiß auch Pop-Ikone Elton!

Im Interview mit The Sun, das am Donnerstagabend veröffentlicht wurde, sprach der Musiker erstmals über seinen Auftritt auf der Hochzeit des Paares im Mai 2018. Anscheinend ganz beiläufig prognostiziert der 72-Jährige dabei über das Baby: "Es kann jede Sekunde kommen!" Der Sänger, der als enger Vertrauter der Royal-Familie gilt und einst mit Harrys Mutter Diana (✝36) befreundet war, steht aktuell auch in Kontakt mit den werdenden Eltern – allerdings über seinen Ehemann David Furnish (56), weil er selbst tatsächlich kein Telefon besitzt.

Zuletzt hatte der Terminkalender des Prinzen die Beobachter des Königshauses in Aufregung versetzt. Nachdem er einige Events unangekündigt besucht hatte, um im Fall der Geburt spontan zu seiner Meghan eilen zu können, wurde nun seine nächste Reise offiziell auf den 7. Mai terminiert. Der Palast dementierte jedoch, dass dies ein Hinweis darauf sei, dass Harry sein Baby schon in die Arme habe schließen können.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Februar 2019

Anzeige

Getty Images Elton John, Musiker

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de