Das ist die ersehnte Bestätigung! Mitte April brachte Sexpertin Leila Lowfire die Gerüchte-Küche zum Brodeln: Sie postete einen Zusammenschnitt mehrerer kurzer Clips – unter anderem ein Ultraschallbild und anschließend ihren leicht gewölbten Bauch. Obwohl die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin unter dem Post beteuerte, dass die Schwanger-Neuigkeit kein Scherz sei, trauten viele User dem Braten nicht und vermuteten einen Witz. Nun gibt es allerdings keinen Zweifel mehr, dass die 26-Jährige tatsächlich in anderen Umständen ist: Die Podcasterin teilte dieses Wochenende via Social Media ihr erstes Babybauch-Pic!

Auf einem aktuellen Instagram-Pic steht Leila bei strahlenden Sonnenschein am Rand eines Swimming-Pools und präsentiert sich in einem sommerlichen und legeren Outfit aus Rock und T-Shirt. Und eine Sache kann das Model nicht mehr verstecken: Unter ihrer Garderobe zeichnet sich ganz deutlich ein kleiner Babybauch ab! Das entgeht natürlich auch ihren Followern nicht: "Bisschen sieht man schon. Genieße diese schöne Zeit", schreibt zum Beispiel ein User unter dem Foto. In der dazugehörigen Bildunterschrift geht Leila aber nicht auf ihre neue Rundung ein, sondern schreibt nur ironisch: "Bin hierhergekommen, um zu furzen."

Fans des Lockenkopfs werden allerdings schon länger wissen, dass die Berlinerin wirklich schwanger ist. In dem Podcast Beste Vaterfreuden von Max und Jakob plauderte die Schauspielerin zum Beispiel über den Moment, als sie erfahren hatte, dass sie schwanger ist: "Ich habe am Abend einen Schwangerschaftstest gemacht und war dann so: 'Ich glaube, er ist positiv und habe dann den Erzeuger kontaktiert. Und er hat sich das angeguckt und gesagt: 'Nee, das ist normal, dass da so ein roter Schatten ist. Er ist negativ." Am nächsten Morgen habe sie noch einen Test gemacht und der sei dann eindeutig positiv gewesen.

MG RTL D / Arya Shirazi Leila Lowfire, IBES-Kandidatin 2019

ActionPress / Sebastian Gabsch / Future Image Leila Lowfire in Berlin

ActionPress/Ukas,Michael Model Leila Lowfire bei der "Place to B Party" in Berlin

