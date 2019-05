Im vergangenen Oktober verkündete Amy Schumer (37), dass sie und ihr Mann Chris Fischer ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Die Babykugel der TV-Beauty wird zwar immer größer, doch es dauert noch ein Weilchen, bis das Kleine endlich kommt. So langsam ist Amy ihren XXL-Bauch leid, wie sie jetzt in den sozialen Medien offenbart hat: Sie kann die Geburt ihres Babys kaum erwarten.

Die 37-Jährige berichtete ihren über acht Millionen Instagram-Abonnenten von einer kürzlich durchgeführten Ultraschall-Untersuchung und kommentierte auf gewohnt offene Art und Weise: "Für euch fühlt es sich also so an, als ob ich schon lange schwanger bin? Das muss euch total nerven – und jetzt ratet mal, wie ich mich fühle, ihr Idioten." Ihre genervte Stimmung untermauerte sie mit einem Spruch auf ihrem gelben T-Shirt: "Ich hasse Montage" prangte über ihrem Bauch.

Von ihren Fans erntete die Hochschwangere für ihre ehrliche Aussage viel Zustimmung und aufmunternde Worte. So versicherte ein User der Mami in spe, dass die Strapazen der Schwangerschaft sich am Ende lohnen würden: "Du schaffst das! Wenn du das Baby dann in den Händen hältst, ist alles andere egal."

Getty Images Amy Schumer und Chris Fischer im Januar 2019

Getty Images Amy Schumer und Chris Fischer im Juni 2018

Getty Images Amy Schumer im Dezember 2018 in New York

