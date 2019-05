Einfach total bodenständig! Bei der Erziehung ihrer drei Kinder George (5), Charlotte (4) und Louis (1) ist Herzogin Kate (37) und Prinz William (36) eins besonders wichtig: Dass sie so normal und unbeschwert wie möglich aufwachsen und von ihrer außergewöhnlichen Stellung vorerst wenig mitbekommen. Auch versucht das Ehepaar seit jeher, Royal-Allüren beim Nachwuchs zu vermeiden – und das klappt augenscheinlich sehr gut: George ist in der Schule total beliebt bei den anderen Kids.

Der kleine Prinz geht auf die Vorschule St. Thomas's Battersea School und die private Einrichtung legt bei ihrem Unterricht viel Wert auf Eigenschaften wie Freundlichkeit und soziale Verantwortung. Der Fünfjährige scheint sich dort sehr wohl zu fühlen, wie kürzlich ein Elternteil seiner Mitschülerin gegenüber Vanity Fair verriet: "George ist sehr glücklich in der Schule, sein Spitzname ist P.G. Er ist sehr beliebt und hat viele Freunde. Um seine Herkunft wird kein Aufheben gemacht."

Bald wird George royale Unterstützung bekommen, denn auch Schwester Charlotte soll noch in diesem Jahr auf dieselbe Schule wechseln. Dort kann sie dann aus einem breiten Spektrum an Wahlfächern wie Ballett, Musik und Theater wählen und dabei an ihren eigenen Interessen orientieren.

MEGA Familienfoto von Herzogin Kate, Prinz Louis, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz William

Getty Images Prinz William, Prinz George und Helen Haslem

Getty Images Prinzessin Charlotte im April 2018

