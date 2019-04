Der kleine Prinz George (5) mag der künftige König Englands sein – doch an seiner Schule ist er ein Kind wie jedes andere auch. Seit einem halben Jahr besucht der Fünfjährige die Privatschule St. Thomas's im Londoner Nobelstadtteil Battersea und fühlt sich dort sichtlich wohl. Offenbar hat der kleine Prinz an seiner Schule bereits viele Bekanntschaften geschlossen – und die rufen ihn bei einem süßen Spitznamen!

"Er ist sehr beliebt und hat viele Freunde und es wird wenig Aufhebens darum gemacht, wer er ist", verriet eine Quelle der Vanity Fair. "George ist sehr glücklich an der Schule und sein Spitzname lautet PG." Diese Abkürzung steht natürlich für Prinz George. Doch abgesehen davon, dass Georges Titel nicht allzu viel Bedeutung beigemessen würde, genießen offenbar auch William (36) und Kate (37) die Normalität. "Entweder William oder Kate bringen ihn zur Schule, und sie sind immer sehr freundlich. Vor allem William unterhält sich gerne mit einigen der anderen Eltern und geht anschließend mit ein paar Müttern zum Work-out in den Harbour Club. Er ist sehr gesprächig und liebenswürdig."

Schon jetzt ist George nicht der einzige kleine Royal an der Schule. Auch seine Cousine Maud Windsor, die Tochter von Lord Freddie Windsor und Sophie Winkleman (38), besucht die Privatschule. Im September wird dann noch eine weitere Prinzessin dazukommen – PGs kleine Schwester Charlotte wird im Mai vier und erreicht damit die Schulreife. Was sagt ihr zu Georges Spitznamen? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Prinz George am ersten Schultag

MEGA Familienfoto von Herzogin Kate, Prinz Louis, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz William

Getty Images Prinz William mit seinen Kindern Prinz George und Prinzessin Charlotte in London

