Was sagt Barbara Becker (52) zu ihrer Jury-Bewertung? Die Designerin tanzte in der vergangenen Folge von Let's Dance einen Paso Doble mit Tanz-Profi Massimo Sinató (38). Für ihre Darbietung bekam die Mutter von zwei Söhnen solide 22 Punkte und viel Lob, aber auch Kritik: Chef-Juror Joachim Llambi (54) erklärte, dass er mehr Stärke von ihr erwartet hätte und gab ihr nur fünf Zähler. Von diesem Tadel lässt sich Barbara aber nicht unterkriegen – im Gegenteil: Sie nimmt das Urteil gelassen!

"Ich glaube, es ist wichtig, dass man das nicht ganz so nah an sich rankommen lässt", erklärt die 52-Jährige kurz nach der Show gegenüber Promiflash. Denn man gebe natürlich alles und wenn es dann nicht reiche und man kritisiert werde, sei das wichtig. "Weil gerade in diesem Teil, den er nicht so kraftvoll fand, hatten wir extra versucht, so eine andere Stimmung noch mal zu bringen. Deswegen war das für mich safe", führt sie weiter aus.

Außerdem habe sie Massimo, der ihr das immer wieder richtig erkläre und der wisse, wie sie die ganze Woche über trainiere und schwitze. "Insofern ist das alles so ein bisschen in Relation. Aber es ist natürlich für den Moment, wenn du so eine fünf siehst erst mal: 'Wow'. Aber es ist eine Show, wir haben alles gegeben und Gott sei Dank sind wir weiter." Am Ende musste Ulrike Frank (50) die Show verlassen.

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Getty Images Massimo Sinató und Barbara Becker

Anzeige

Getty Images Massimo Sinato und Barbara Becker bei der vierten "Let's Dance"-Show

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Barbara Becker, "Let's Dance"-Kandidatin 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de