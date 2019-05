Ob Jana Ina Zarrella (42) schon als Teenie stilsicher war? Die Frau von Giovanni Zarrella (41) lässt sich gerne mal auf eine Typveränderung ein: Mal trägt sie einen Kurzhaarschnitt, dann lässt sie ihre Haare wieder mit Extensions verlängern – auf Social Media nimmt das Model seine Fans stets mit zum Friseur. Ein neues Foto zeigt die Brasilianerin nun im zarten Alter von 14 Jahren und beweist damit: Schon vor 28 Jahren war sie frisurentechnisch trendy unterwegs!

Auf ihrem neuen Instagram-Bild ist die 42-Jährige in jungen Jahren zu sehen. In einem schwarzen Mini-Kleid posiert die spätere Moderatorin schüchtern für die Kamera. Besonders ihre lange, offene Mähne sticht hervor: Jana Ina trägt eine typische Trendfigur der 90er Jahre – und zwar eine leichte Dauerwelle. Über diesen Look kann die zweifache Mutter heute nur schmunzeln: "Ich mit 14. Ihr solltet unbedingt meine Frisur beachten. Damals war so was in, aber nur bis ich den Föhn meiner Mama entdeckt habe."

Ihr Fans freuen sich, dass die Latina dieses Throwback-Pic mit ihnen geteilt hat: "Meine Mama hatte die gleiche Frisur. Ich feier die total. Meinst du, die wird noch einmal in, bis ich alt bin?", meinte beispielsweise ein User. Selbst Promis sind begeistert von Mini-Jana Ina – Monica Ivancan (41) und Lilly Becker (42) kommentierten, dass sie das Foto lieben würden.

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella mit 14 Jahren

Getty Images Jana Ina Zarrella, Model

Getty Images Giovanni und Jana Ina Zarrella bei der "Club der roten Bänder"-Premiere im Februar 2019

