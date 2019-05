Justin Bieber (25) macht bekanntlich eine schwere Zeit durch. Der Popstar leidet seit einigen Jahren an Depressionen – der frühe Ruhm hat seine Spuren hinterlassen. Darüber spricht der Sänger auch ehrlich in der Öffentlichkeit. Erst vor Kurzem erzählte er im Netz, dass er auf dem Weg der Besserung sei. Nun wandte sich Bieber erneut an seine Fangemeinde: Er verfasste einen bewegenden Text, um auch anderen Menschen mit Depressionen Mut zu machen.

Seitdem sein Geisteszustand öffentlich wurde, sorgen sich Belieber weltweit um ihr Idol. Doch Justin ist ein Kämpfer, der auch anderen in ähnlichen Situationen Inspiration und Kraft schenken will. Unter einem Foto auf Instagram schrieb er seine Gedanken auf und hatte eine deutliche Message an seine Fans: “Hör nie auf, dafür zu kämpfen, was du liebst und lass Angst und Sorge nicht gewinnen. Gott hat uns keinen Geist der Furcht, sondern einen der Liebe gegeben.” Die rührenden Worte kamen an – der Post erhielt mehr als drei Millionen Likes.

Um sich um seine mentale Gesundheit und Ehe mit Hailey (22), hat sich Justin schon seit einiger Zeit zurückgezogen. Und er scheint sich gefangen zu haben: Beim diesjährigen Coachella-Festival legte er sogar einen gut gelaunten Überraschungsauftritt hin und performte mit Ariana Grande (25).

Rachpoot/MEGA Justin Bieber im April 2019 in Los Angeles

Anzeige

ActionPress / daddy / X17online.com Justin Bieber in Beverly Hills

Anzeige

Getty Images Justin Bieber im Jahre 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de