Setzen Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) etwa nicht nur auf einen Ring als Zeichen ihrer Liebe? Nachdem der Tokio Hotel-Gitarrist der Germany's next Topmodel-Mama an Heiligabend 2018 die Frage aller Fragen stellte, wartet nun die ganze Welt gespannt auf die Hochzeit der Turteltauben. Konkrete Details zur Trauung gibt es zwar nicht, dafür reiben die beiden Medienprofis ihren Fans im Netz immer wieder häppchenweisen Updates zu den Vorbereitungen unter die Nase. Dabei stellt sich neuerdings die Frage: Lässt sich das Paar möglicherweise ein Tattoo als Liebesbeweis stechen?

Auf Instagram postete der Illustrator Thomas Ardelt eine seiner Zeichnungen, die die 45-Jährige mit einem riesigen Tinten-Statement zeigt. Dazu schreibt er "Hochzeitsidee". Toms Portrait erstreckt sich über die Schulter der blonden Beauty. Der 45-Jährigen hat das Gemälde offenbar so gut gefallen, dass sie es mit einem Like versah und kurzerhand in ihrer eigenen Story postete. Ob Heidi durch die kleine Anregung jetzt etwa auf den Geschmack gekommen ist?

Undenkbar wäre es jedenfalls nicht – immerhin ist der Musiker bekennender Fan von Körperverzierungen und hat sich schon mehrfach selbst unter die Nadel gewagt. Auch Heidi bewies bereits in der Vergangenheit, dass die Idee einer Ehe-Tätowierung gar nicht so absurd ist. Für ihren Ex-Mann hatte sie sich 2008 den Schriftzug "Seal" stechen lassen. Und auch Vito Schnabel (32) hat sie mit einem kleinen "V" auf ihrem linken Ringfinger verewigt.

Getty Images Heidin Klum auf der amfAR Gala in Hongkong

Ot,Ibrahim/ActionPress Tom Kaulitz bei "Markus Lanz" im Februar 2019

ActionPress / SIPA PRESS Heidi Klum und Tom Kaulitz im Mai 2018

