Für Heidi Klum (45) und ihren Verlobten Tom Kaulitz (29) scheint es langsam ernst zu werden! Im Dezember vergangenen Jahres hatte sich das Paar überraschend verlobt. Nun stecken die Germany's next Topmodel-Chefin und der Tokio Hotel-Rocker mitten in den Vorbereitungen für ihre Hochzeit: Ein entscheidendes Detail scheint die Braut in spe aber bereits abgehakt zu haben: die Suche nach dem perfekten Kleid.

In ihrer Insta-Story gab die 45-Jährige ihren Fans nun ein Update von der Hochzeits-Front. "Anprobe für mein Brautkleid", schrieb die Moderatorin und versah den Beitrag mit einem Häkchen. Die Traumrobe für ihren großen Tag scheint die Vierfach-Mama also schon gefunden zu haben. Ob sie damit nun auch einen Hinweis auf den Termin gibt? Angeblich sollen die Turteltauben sich schon im Mai das Jawort geben.

Erst kürzlich teilte die Blondine in den sozialen Netzwerken ein Foto, das sie beim Fitness-Training zeigt. "Ich habe es geschafft! Work-out beendet. Die zukünftige Braut ist fertig", lautete ihr Kommentar zu dem Clip. Ein Hinweis, der ebenfalls dafür spricht, dass Heidi und Tom schon ganz bald vor den Traualtar treten werden.

P. Hoffmann / WENN.com Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den About You Awards 2019

Getty Images Heidi Klum im Februar 2019 in Los Angeles

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz in Hong Kong

