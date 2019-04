Der Abschied rückt immer näher! Obwohl bisher noch nicht einmal alle Folgen der zwölften Staffel von The Big Bang Theory ausgestrahlt wurden, steht bereits fest: Es werden definitiv die letzten Episoden sein! Auch Johnny Galecki (43), in der Nerd-Sitcom besser bekannt als Dr. Leonard Hofstadter, hat das endgültige Ende der TBBT-Zeit offenbar schon vor Augen – denn der Serien-Star postete nun ein emotionales Throwback-Foto!

Auf seinem Instagram-Account zeigte der 43-Jährige sowohl ein aktuelles Bild von sich und seinem Schauspielkollegen John Ross Bowie, der in "Big Bang" Barry Kripke verkörpert – als auch ein Foto, das aus der Anfangszeit des Comedy-Formats stammt. Dazu schrieb er: "Babys werden erwachsen. Oder, in diesem Fall, ist John Ross Bowie weniger geschockt und ich bin weniger geduscht." Bei den Usern sorgte der Post sowohl für Erheiterung, als auch für Wehmut: "Haha, die Zeit holt uns alle ein... tolles Foto", war nur eine der vielen Reaktionen.

Der in Belgien geborene Leonard-Darsteller ist jedoch nicht der erste TBBT-Star, der sich bereits jetzt mit dem Abschluss des Serien-Hits befasst: Auch Kaley Cuoco (33) hatte über die sozialen Netzwerke bereits verkündet, wie nah ihr das Ende der beliebten Sitcom gehe. Während die 279. und letzte Episode in den USA bereits am 16. Mai ausgestrahlt wird, bleibt zumindest den deutschen Fans noch etwas mehr Zeit, um Abschied von den Nerds zu nehmen: Hierzulande wird das Finale voraussichtlich erst im September zu sehen sein.

