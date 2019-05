Promiflash deckt eine der wohl gewaltigsten Veränderungen im Laufe der Germany's next Topmodel-Jahre auf! Seit 14 Staffeln flimmert die beliebte Castingshow über die Mattscheiben. Was sich seit dem Beginn des Formats im Jahr 2006 nie geändert hat: Heidi Klum (45) fungiert als Moderatorin und Gesicht des Ganzen. Weiterhin gleich: Die Kandidatinnen kämpfen wochenlang mit Challenges und Shootings um den Titel. Eines hat sich allerdings geändert: Früher wurden die Mädchen für ihre hart erarbeiteten Jobs während der Staffel anscheinend gar nicht bezahlt!

Model Mandy Graff belegte in der zweiten Staffel der Kult-Sendung den vierten Platz – stolze zwölf Jahre ist das inzwischen her. Mit Promiflash blickt die studierte Literaturwissenschaftlerin noch einmal auf ihre Zeit bei GNTM zurück. Mandy guckt sich die Sendung auch heute noch gerne an, so viel geändert habe sich gar nicht, findet die Luxemburgerin. Bis auf eine dann doch nicht unwichtige Sache. "Bei uns in der zweiten Staffel gab es noch kein Geld für die Jobs", offenbart die Blondine.

Heute ist das allerdings ganz anders. Erst kürzlich erklärte GNTM-Expertin Klaudia Giez (22) gegenüber Promiflash: "Die Leute, die die Jobs bekommen, erhalten selbstverständlich auch das Geld." Das käme den Mädchen für gewöhnlich nach dem Finale zu. Eine Änderung, über die Mandy sicher schon früher froh gewesen wäre.

Instagram / mintz27 Mandy Graff, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Instagram / mintz27 Mandy Graff, Vierte bei "Germany's next Topmodel" 2007

Instagram / klaudiagiez Model Klaudia Giez

