Steffen Henssler (46) feierte endlich sein großes Comeback – nach zwei Jahren Pause war der Starkoch heute Abend wieder mit seiner Koch-Sendung Grill den Henssler am Start. Die prominenten Gegner in seiner ersten Sendung waren: Oana Nechiti (31), Mario Barth (46) und Guido Maria Kretschmer (53). Die drei Herausforderer waren ehrwürdige Konkurrenten und lieferten sich mit dem 46-Jährigen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch am Ende "grillte" Steffen die Promis – er durfte sich über einen (knappen) Sieg freuen!

Der Herd-Profi musste sich nach einer Impro-Runde durch drei Gänge kämpfen, die die Gegner auswählen durften: Als Vorspeise musste ein Polenta-Muffin mit Kaisergranat und Jakobsmuscheln zubereitet werden. Zu dem Zeitpunkt sicherte sich der TV-Bruzzler zum ersten Mal den Vorsprung – es stand 21 zu 18. Als Hauptspeise wurde Boulette mit Kartoffel und Kohlrabi aufgetischt – und wieder gab es mehr Zähler für den Restaurantbetreiber – der Zwischenstand: 57 gegen 53 Punkte. Der krönende Abschluss: eine Mandelcreme mit Weinschaum, die Guido seiner Oma Otilie widmete. Trotz einer Top-Bewertung und mehr Punkten konnte der 53-Jährige das Ruder nicht mehr herumreißen. Das endgültige Ergebnis lautete: 79 Punkte für den Henssler und 78 Zähler für Oana, Mario und Guido – Steffen gewann nur mit einem Punkt Vorsprung!

Nach der zweijährigen Pause gab es viele Neuerungen: Das Studio bekam eine General-Überholung, Mirja Boes (47) und Christian Rach (61) erweitern die Jury um Reiner Calmund (70) und es gibt eine andere Moderatorin: Annie Hoffmann. An den Neuzugang müssen sich viele Zuschauer allerdings noch gewöhnen – sie wünschen Ruth Moschner (43) als Host zurück!

TVNOW / Frank W. Hempel Steffen Henssler bei "Grill den Henssler"

TVNOW / Frank W. Hempel Steffen Henssler, Guido Maria Kretschmer, Annie Hoffmann, Oana Nechiti mit der Jury

TVNOW / Frank W. Hempel Guido Maria Kretschmer, Juan Amador, Mario Barth, Oana Nechiti, Steffen Henssler

