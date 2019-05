Annie Hoffmann tritt ein schweres Erbe an! Zwischen 2014 und 2017 moderierte Ruth Moschner (43) die Koch-Show Grill den Henssler und avancierte zum Liebling der Zuschauer – 2015 gewann sie mit Steffen Henssler (46) sogar den Publikums-Bambi. Nach zwei Jahren Pause feiert die beliebte Vox-Sendung heute ihre Rückkehr auf den deutschen Bildschirmen – jedoch mit einer neuen Moderatorin: Annie Hoffmann! Die Fans müssen sich an den Neuzugang allerdings noch gewöhnen – sie wünschen sich Ruth als Host zurück!

"Ich vermisse Ruth jetzt schon", lautet nur einer der vielen Kommentare auf Twitter. Einige User können auch begründen, warum ihnen die 43-Jährige fehlt: "'Grill den Henssler' ist einfach nicht dasselbe ohne Ruth Moschner! Die Dymanik zwischen den beiden war doch das, was der Sendung das gewisse Etwas gegeben hat!" und "Also Ruth hätte jetzt schon mindestens drei versaute Anspielungen gemacht. 'Grill den Henssler' wird gerade zum Kindergeburtstag", schreiben zum Beispiel zwei Zuschauer auf der Social-Media-Plattform.

Aber wie fühlt sich Annie selbst in Bezug auf das Erbe, das sie antritt: "Also ich vergleiche mich grundsätzlich gar nicht mit Ruth. [...] Ich mache das nicht, weil Ruth und ich zwei völlig unterschiedliche Frauen sind", erklärte sie gegenüber Promiflash Anfang April. Ihr Ziel als Moderatorin sei es, dass der Zuschauer sich gut unterhalten fühlt. "Und ich moderiere, wie ich moderiere. Ich bin wie ich bin. Wir werden sehen, was da passiert."

TVNOW / Frank W. Hempel Starkoch Steffen Henssler und Moderatorin Annie Hoffmann

MG RTL D / Arya Shirazi Annie Hoffmann, "Grill den Henssler"-Moderatorin

Georg Wenzel / ActionPress Annie Hoffmann beim Vox-Pressetermin in Berlin

