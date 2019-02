Grill den Henssler ist zurück – allerdings mit einer ganz neuen Besetzung! Nachdem die beliebte Kochshow vor mehr als einem Jahr in die Pause gegangen war, kommen die Fans bald wieder auf ihre Kosten. Besonders das TV-Duo Steffen Henssler (46) und Ruth Moschner (42) hatte in der Vergangenheit stets für Unterhaltung gesorgt, doch in der neuen Staffel wird diesmal alles anders: Ruth wird nicht mehr als Moderatorin durch die Sendung führen – doch die Nachfolgerin steht schon in den Startlöchern!

Nachdem bereits vor wenigen Tagen Gerüchte die Runde machten, dass Ruth dem Cast den Rücken gekehrt hat, bestätigte Steffen nur kurze Zeit später die Spekulationen. Außerdem stellte er auf seinem Instagram-Account die neue Gastgeberin vor: "So, meine Damen und Herren, darf ich vorstellen, die neue Moderatorin von 'Grill den Henssler'." Annie Hoffmann heißt die neue TV-Frau an der Seite des Kochs, die sich offenbar schon blendend mit der Ulknudel versteht. Sie selbst war 2017 im Promiteam gegen Steffen angetreten und weiß, wo der Hase lang läuft.

Die Zuschauer dürfen sich allerdings auch über weitere neue Gesichter freuen, denn auch die Jury darf sich über kompetenten Neuzugang freuen. Neben Show-Urgestein Reiner Calmund (70) werden in den kommenden Folgen Christian Rach (61) und Mirja Boes (47) Platz nehmen und die Gerichte der prominenten Kandidaten bewerten.

RTL D / Arya Shirazi Annie Hoffmann, Moderatorin

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Die neue "Grill den Henssler"-Crew

Anzeige

Instagram / steffen_henssler Die neue "Grill den Henssler"-Crew

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de