Es sind die wohl die spannendsten Fragen abseits des Kampfes um den Eisernen Thron: Welche Game of Thrones-Charaktere überleben die letzte Schlacht, von welchen muss der Zuschauer sich verabschieden und welche Rollen kehren in den verbleibenden drei Episoden doch noch zurück. Schließlich waren nicht alle Krieger im Kampf gegen den Nachtkönig in Folge drei anwesend. Ein wichtiger Schwert-Schwinger fehlte an der Seite von Daenerys Targaryen (Emilia Clarke, 32) und Jon Schnee (Kit Harington, 32). Kehrt er für den nun anstehenden Krieg gegen Königin Cersei (Lena Headey, 45) etwa zurück?

Daario Naharis (Michiel Huisman, 37) zählt zu den besten Kämpfern jenseits der Meerenge. Wir erinnern uns kurz zurück: In der sechsten Staffel ließ Daenerys ihren treuen Begleiter zurück, damit er mit seinen Zweitgeborenen die Drachenbucht schützt, während sie sich nach Westeros aufmachte. Zwar ist die Schlacht gegen die Untoten inzwischen gewonnen, die finale Auseinandersetzung mit Cersei in Königsmund steht aber noch bevor. Da das Heer der Drachenkönigin, zuvor bestehend aus den Dothraki und den Unbefleckten, durch den Nachtkönig extrem dezimiert wurde, könnte Daenerys Daarios Truppen gut gebrauchen.

Außerdem: Durch Daario könnte auch die Goldene Kompanie die Seiten wechseln. Aktuell wird die Söldner-Armee aus Essos von Cersei bezahlt. Allerdings wurde sie von einem Targaryen, genannt Aegor "Bitterstahl" Strom, gegründet und Daario selbst kämpfte früher für sie. Ob er die Truppe davon überzeugen kann, anstelle von Cersei die Drachenkönigin zu unterstützen?

