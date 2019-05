Geht Kanye West (41) jetzt etwa unter die Priester? Schon auf dem Coachella-Festival im April bewies der Rapper einmal mehr seine religiöse Ader. Der Musiker hielt auf dem Mega-Event eine Ostermesse ab und rund 50.000 Fans hörten zu. Zuvor rührte der Gläubige ordentlich die Werbetrommel für seine exklusive Predigt – schon Wochen im Voraus hielt er private Messen ab. Leitet Kanye mit der Gründung einer Kirche nun den nächsten Schritt ein?

Ein Insider habe People nun verraten: "Er hat darüber geredet eine eigene Kirche zu eröffnen und wie diese aussehen könnte." Das Glaubenshaus solle aber nicht allen Traditionen der christlichen Religion folgen, wie die Quelle weiter erklärte: "Es soll ein Weg sein, Menschen durch Kunst und Leute die sich lieben und sich umeinander kümmern mit Jesus in Verbindung zu bringen." Auch Kanyes Kinder sollen mit diesem Glauben aufwachsen.

Auf die Unterstützung seiner Frau Kim Kardashian (38) könne er vollkommen zählen:"Kim ist zu 100 Prozent an Bord", verriet der Insider weiter. Als Christin solle sie die Wichtigkeit der Spiritualität verstehen können. Aber die Rolle der traditionellen Pastoren-Frau werde der Keeping up with the Kardashians-Star nicht übernehmen.

Ahmad Elatab / MEGA Kanye West auf dem Coachella-Festival 2019

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Kanye West und ihre Kinder

Richard Buxo / SplashNews.com Kim Kardashian und Kanye West bei der Versace Pre-Fall 2019 Fashion-Show in New York

