Dieses Spektakel wollte sich kaum ein Coachella-Gänger entgehen lassen! Schon seit Wochen trommelt Kanye West (41) jeden Sonntag Freunde und Familie zusammen, um vor ihnen private Messen abzuhalten. Am vergangenen Wochenende fand der Gottesdienst allerdings nicht wie gewohnt in Los Angeles statt, sondern auf dem Musik-Festival in der kalifornischen Wüste. Jetzt wurde bekannt, dass über 50.000 Fans an der Ostermesse des Rappers teilnahmen, darunter auch mehrere Promis!

Wie TMZ berichtet, habe der Gottesdienst am Ostersonntag um neun Uhr morgens (Ortszeit) begonnen. Kanye und sein Chor schmetterten Gospelsongs und der Gastgeber präsentierte den Zuschauern zum ersten Mal seinen neuen Song "Water". Die komplette Kardashian-Familie, Hailey Bieber (22), Chance the Rapper (26), Kid Cudi (35), DMX (48) und Jaden Smith (20) gehörten zu den Celebrities, die ihnen lauschten.

Für einen besonders berührenden Moment sorgte Kanye gegen Ende der Zeremonie, als er seinen guten Freund Marcus Hyde umarmte. Der Fotograf hatte im Oktober einen schweren Autounfall erlitten und sitzt seitdem im Rollstuhl.

Marksman / MEGA Hailey Bieber mit dem KarJenner-Clan beim Coachella 2019

Anzeige

Marksman / MEGA Travis Scott und Kylie Jenner bei Kanye Wests Coachella-Auftritt

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kanye West und Marcus Hyde

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de