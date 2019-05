Erst Ende Januar versetzte Alphonso Williams (56) Familie, Freunde und Fans in große Sorge: Der DSDS-Sieger aus dem Jahr 2017 musste notoperiert werden – seine rechte Niere hatte versagt. Danach musste sich der Sänger innerhalb von vier Wochen dreimal unters Messer legen. In dieser schweren Zeit konnte sich der Fernseh-Star immer auf seine Frau verlassen. Mit einem süßen Geschenk bedankte er sich jetzt bei seiner Liebsten für deren Unterstützung.

Vor wenigen Stunden nahm Alphonso seine Instagram-Follower mit in den Blumenladen. Seine Mission: Einen riesigen Blumenstrauß für seinen Schatz aussuchen. Mit einem Bund roter Rosen überraschte er seine Frau Manuela und bedankte sich für ihren Beistand während der schweren Stunden: "Da würden eigentlich nicht einmal Millionen Rosen reichen. So viel, wie du für mich getan hast, ist nicht selbstverständlich."

Seit mittlerweile 36 Jahren ist der Musiker mit seiner großen Liebe verheiratet – und immer noch so glücklich, wie am ersten Tag. Manuela konnte ihren Augen erst nicht trauen, als sie die wunderschönen Blumen sah und freute sich über die rührende Geste ihres Mannes: "So ein toller Strauß, womit habe ich das denn verdient? Danke."

Getty Images Alphonso Williams im Mai 2017 in Köln

Getty Images Alphonso Williams mit seiner Ehefrau Manuela im Mai 2017

Instagram / alphonsowilliams_ Alphonso Williams mit seiner Frau

