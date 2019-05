Auch in Tragödien gibt es Nachrichten, die Trost spenden – und diese gehört ganz bestimmt dazu: Emani, die zehnjährige Tochter des ermordeten Rappers Nipsey Hussle (✝33), soll ein neues Zuhause in der eigenen Familie bekommen. Die Anträge auf die Vormundschaft wurden beim zuständigen Gericht in Los Angeles bereits eingereicht: Nipseys Schwester Samantha Smith will das Mädchen, das auf grausame Weise seinen Vater verloren hat, künftig bei sich aufnehmen.

The Blast berichtet unter Berufung auf die Unterlagen, Nipseys Schwester wolle künftig eine Schlüsselrolle in Emanis Leben spielen. Samantha und ihr berühmter Bruder hatten stets ein sehr enges Verhältnis zueinander. Laut People teilten sich die Geschwister bis vor drei oder vier Jahren sogar noch eine Wohnung. Auch Emani habe damals im gemeinsamen Haushalt gelebt. Der Kontakt zwischen den dreien blieb auch nach Auflösung der WG erhalten. Sie sahen sich regelmäßig.

Wie sich der Umgang mit Emanis leiblicher Mutter Tanisha, Künstlername Chyna Hussle, künftig gestaltet, ist bislang nicht bekannt. Ein Insider erklärt: "Nipseys Schwester ist schon seit Jahren ein Teil von Emanis Leben und hat dabei geholfen, sie großzuziehen." Bei Tanisha ist es, nach Ansicht von Emanis väterlicher Verwandtschaft, dagegen nicht sicher, ob sie ihrer Tochter "eine stabile Umgebung" bieten könne. Bei ihrer Fürsorge für Emani kann Samantha dagegen auch auf die Unterstützung ihrer eigenen Familie bauen.

MEGA Nipsey Hussle, Rapper

Anzeige

Getty Images Nipsey Hussle im Oktober 2018

Anzeige

MEGA Rapper Nipsey Hussle, März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de