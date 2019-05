Kurz vor dem Wochenende sorgten Michael Wendler (46) und Freundin Laura Müller für Aufregung. Die gerade einmal 18-Jährige wurde bitterlich weinend am Flughafen gesichtet. Warum sie so völlig fertig war? Auf einem Flug von Miami nach Mallorca musste Laura in der Holzklasse reisen, während ihr Liebster in der Business-Class Platz nahm. Ein Drama, das deutschlandweit für Schlagzeilen sorgte. Inzwischen scheinen der Musiker und seine Freundin die Ausnahme-Situation aber überstanden zu haben – auf Mallorca angekommen wird erst einmal munter geknutscht!

Am Wochenende posten sowohl Laura als auch Michael dasselbe Bild von sich, was sie innig busselnd miteinander zeigt. "Mein Held", schreibt die Noch-Schülerin dazu, während der Schlagerstar das Foto mit den Worten "Du verzauberst mich jeden Tag, liebe dich" versieht. Die kurzzeitige Trennung am Flughafen scheint da längst Geschichte.

Warum sich das Goodbye Deutschland-Paar aktuell überhaupt auf der Balearen-Insel aufhält? Am 1. Mai trat der Wendler im Mega Park auf, anschließend wollen er und seine Laura dort noch einen gemeinsamen Urlaub verbringen.

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller im April 2019 in den Universal Studios in Orlando

Anzeige

TV NOW / Seema Media Laura M. und Michael Wendler

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und seine Laura im April 2019 im Flieger nach New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de