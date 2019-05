War es Liebe auf den ersten Blick? Vor wenigen Tagen veröffentlichte Taylor Swift (29) gemeinsam mit Brandon Urie, dem Sänger von Panic! at the Disco, die neue Single "Me!". Neben den ziemlich heißen Stars gab es im Musikvideo aber noch einen weiteren Darsteller, der es Taylor am Ende wohl einfach am meisten angetan hat. Denn wie jetzt bekannt wurde, adoptierte die Sängerin das Kätzchen aus dem "Me!"-Video!

Auf Instagram gab es gleich eine ganze Bildergalerie des blauäugigen Katers, den Taylor auch ganz förmlich vorstellt. "Das ist Benjamin Button. Er ist ein guter Junge", schreibt die 29-Jährige, während Benjamin sich mal genüsslich in ihrem Bett räkelt oder mal verschmitzt über eine Kante lugt. Auch ein Video des neuen Mitbewohners gönnt Taylor ihren Fans, in dem sich der Kater sichtlich zufrieden durch die Wohnung tragen lässt. "Das ist seine bevorzugte Art zu reisen", merkt die Sängerin an und erntet auf Anhieb fast sieben Millionen Likes.

Woher Benjamin stammt, hatte Taylor zuvor bereits People verraten. Hier erzählt sie, der Kater habe am Set von "Me!" eine kleine Rolle gespielt und war von einer Organisation vermittelt worden, die herrenlose Tiere bei kommerziellen Produktionen einsetzt, um sie bekannt zu machen, damit eine Adoption wahrscheinlicher wird. Diese Rechnung scheint bei Benjamin voll aufgegangen zu sein!

