Bei der diesjährigen Oscar-Verleihung wurde das Kriegsbeil zwischen Madonna (60) und Lady Gaga (33) offiziell begraben. Die beiden Popstars hatten sich vor acht Jahren in die Haare bekommen. Grund war Lady Gagas Song "Born This Way", der Kritiker stark an Madonnas "Express Yourself" erinnerte. Die Nachwuchs-Sängerin betitelte das als lächerlich, die "Queen of Pop" fand ihre Ausrede wiederum lachhaft – der Pop-Beef war geboren! Nun sprach die 60-Jährige über die Beziehung zu ihrer jüngeren Musik-Kollegin!

Im Interview mit der britischen Vogue wurde Madonna auch auf ihren Streit mit Lady Gaga angesprochen. Die Power-Frau überraschte daraufhin mit den folgenden Worten: "Die Leute waren begeistert von der Idee, dass Lady Gaga und ich Feinde sind. Dabei waren wir nie Feindinnen." Gaga sagte kürzlich sogar, dass sie ein Fan von Madonna sei. Ob die Bewunderung bei der "Like A Virgin"-Interpretin auch so weit geht, ist nicht bekannt.

Wohl eher nicht: Lebende Vorbilder habe Madonna nämlich schlichtweg keine. Das würde vor allem daran liegen, dass niemand das mache, was sie mache. Das sei wiederum ein wenig angsteinflößend. "Ich bin eine alleinerziehende Mutter von sechs Kindern. Ich bin weiterhin kreativ, eine Künstlerin und politisch aktiv, habe eine Stimme, und mache alle die Dinge, die ich so mache", berichtete die Pop-Ikone.

Getty Images Lady Gaga im März 2019 in Beverly Hills

Robyn Beck / Staff / Getty Images Madonna und ihr Sohn David Banda bei den Grammy Awards

AFP / Staff / Getty Images Madonna und ihre Kinder David Banda, Lourdes, Mercy James und Rocco

