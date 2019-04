Ihre Mutterliebe kennt keine Grenzen! Vor wenigen Tagen feierte Khloe Kardashians (34) Tochter True Thompson (1) ihren ersten Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass organisierte Mama Khloe eine riesen Party – und dafür scheute sie keine Kosten und Mühen! Ganz Kardashian-Like trumpfte die 34-Jährige dick auf: mit Einhorn-Ponys, super vielen Süßigkeiten und einer pompösen Luftballondekoration. Allein für die Ballons soll Khloe umgerechnet stolze 7.500 Euro ausgegeben haben!

Auf Instagram postete der Reality-Star einige Bilder der Geburtstags-Deko. Auf einigen Schnappschüssen sitzt die kleine True auf einem Bett, über dem zahlreiche rosa- und pinkfarbene Herzballons schweben, sowie ein Heliumballon mit der Zahl eins. Doch auch das Innere der Villa sowie der gesamte Außenbereich waren überall mit Ballons in Weiß und in bunten Pastelltönen geschmückt, wie auf weiteren Fotos zu sehen ist. Wie People erfahren haben will, soll Khloe für diese extravaganten Luftballonkunstwerke allein umgerechnet 7.500 Euro bezahlt haben.

Zum ersten Geburtstag der kleinen True waren neben Kim Kardashian (38), Kanye West (41) und deren drei Kinder auch Kourtney Kardashian (40), Kimora Lee Simmons (43), Khadijah Haqq, April Love Geary und deren Tochter Mia Love zu Gast. Auch Trues in Ungnade gefallener Papa Tristan Thompson (28) war an diesem Tag mit von der Partie.

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson, Baby True und Khloe Kardashian, April 2019

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Tochter True Thompson an ihrem ersten Geburtstag

MEGA Tristan Thompson und Khloe Kardashian in Los Angeles

